Gilberto Costa segue o STF e pede mudança de nome e atribuições da GCM em SCS

Em entendimento alinhado ao que o STF (Supremo Tribunal Federal) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiram, há poucos dias, o vereador de São Caetano do Sul, Gilberto Costa (PP) ingressou com indicação à Prefeitura solicitando, além da alteração do nome da GCM (Guarda Civil Municipal) para Polícia Municipal de São Caetano do Sul, os mesmos poderes autorizados pela Suprema Corte.

Atributo antes das Polícias Militar e Civil, o Supremo autorizou que as guardas de todo país passem a atuar com policiamento ostensivo, comunitário e realizar prisões em flagrante, porém, para este último item, será necessário que as cidades estabeleçam leis, e também não terão poder de investigação.

De acordo com Gilberto Costa, a autonomia conferida às Guardas possibilitará o reforço na Segurança urbana.

Polícia Municipal de São Caetano do Sul

“Em São Paulo vai chamar Polícia Metropolitana, não é o nosso tamanho, então aqui, fora as atribuições, estou propondo: Polícia Municipal de São Caetano do Sul. A nova denominação amplia as atribuições e responsabilidades da nossa Guarda, valorizando o seu papel estratégico na segurança pública. Esse reconhecimento é essencial para fortalecer a atuação da corporação no combate à criminalidade”, percebe o vereador.

Ademais, o progressista destacou que a decisão do Supremo permite que as Guardas atuem com rondas ostensivas e armadas, de forma preventiva e repressiva.

“Com o poder de polícia, a GCM poderá agir de forma mais eficiente e assertiva, oferecendo maior proteção à população. A presença da Polícia Municipal nas ruas garantirá uma abordagem mais próxima aos cidadãos, maior respaldo legal e operacional para atuar em prol da comunidade”, completou Gilberto.

Para o parlamentar, esta alteração permite o fortalecimento da integração entre a GCM e outras forças de segurança. “Essa mudança é fundamental para adequar a nomenclatura à realidade do trabalho desempenhado pelos nossos valorosos agentes, que já atuam diariamente garantindo a segurança da nossa cidade. A decisão do STF fortalece ainda mais a atuação das guardas municipais, e minha proposta está alinhada a essa nova diretriz, respeitando e valorizando o trabalho da nossa corporação”, finalizou o político.