Gilberto Costa propõe programa de orientação para pais sobre uso da internet

O vereador Gilberto Costa (PP) protocolou indicação para que a Secretaria Municipal de Educação (Seeduc) de São Caetano do Sul realize estudos visando a criação de um programa de orientação para pais e responsáveis sobre o uso da internet por menores de idade.

Na justificativa da indicação, Gilberto Costa ressaltou que o projeto é fundamental para a segurança dos jovens. “A era digital trouxe inúmeras oportunidades e benefícios, mas também apresentou desafios significativos. A criação de um programa de orientação é essencial para garantir que crianças e adolescentes possam navegar no ambiente on-line de forma segura e responsável.”

“Quando os responsáveis se sentem seguros para discutir as experiências de seus filhos, cria-se um espaço de confiança onde os jovens se sentem à vontade para compartilhar suas preocupações e dúvidas”, frisou. “Essa comunicação é vital para que os pais possam entender as dinâmicas do mundo digital e oferecer orientações adequadas”, complementou Gilberto Costa.

Para o parlamentar, é importante que todos reflitam sobre o uso saudável da tecnologia. O programa pode incluir diretrizes sobre o equilíbrio entre o tempo de tela e outras atividades, incentivando os jovens a desenvolver habilidades sociais, práticas esportivas e hábitos saudáveis no uso da internet.