Gilberto Costa propõe palestra sobre mudanças climáticas em São Caetano do Sul

O vereador e líder do governo Gilberto Costa (PP) protocolou uma indicação ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) de São Caetano do Sul, sugerindo a realização de uma palestra com o tema “Mudanças Climáticas e Transformação Ecológica”.

Na justificativa da indicação, Gilberto Costa destacou a relevância do evento para a construção de ações futuras. “Os municípios do Grande ABC estão organizando suas conferências locais de meio ambiente, que representam a primeira etapa de uma mobilização que culminará em um evento nacional previsto para maio de 2025, com foco em questões urgentes como as mudanças climáticas e a transformação ecológica”, explicou o vereador.

Segundo o parlamentar, o objetivo da palestra é criar um espaço para a troca de ideias e a formulação de propostas que atendam às necessidades locais e se alinhem às diretrizes nacionais sobre mudanças climáticas e transformações ecológicas. “O evento terá a função de integrar a comunidade, promovendo a participação ativa nas decisões ambientais e criando um canal de escuta entre o Conselho, os cidadãos e as autoridades municipais”, afirmou.

O vereador enfatizou que a palestra será uma oportunidade para os participantes e órgãos competentes discutirem e elaborarem estratégias para tornar São Caetano do Sul mais resiliente às mudanças climáticas. “Com essa palestra, buscamos reforçar o compromisso do município com políticas ambientais que sejam práticas e diretamente aplicáveis à nossa realidade”, complementou Gilberto Costa.