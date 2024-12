Gilberto Costa propõe a criação dos Conselhos Municipais do Esporte e da Juventude

O vereador e líder do governo Gilberto Costa (PP) protocolou indicações para a realização de estudos visando à criação do Conselho Municipal do Esporte e do Conselho Municipal da Juventude em São Caetano do Sul. As propostas têm como objetivo promover benefícios à população e fortalecer a elaboração de políticas públicas nessas áreas.

Na justificativa da indicação, Gilberto Costa destacou a importância do Conselho Municipal do Esporte para ampliar o acesso às atividades esportivas. “A criação deste conselho é um passo fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que valorizem o esporte como instrumento de inclusão social, saúde e educação. Também criará condições para que talentos sejam desenvolvidos e preparados para competições de nível local, estadual, nacional e até internacional”, ressaltou.

O vereador também enfatizou a relevância do Conselho Municipal da Juventude para o futuro da cidade. “Esse conselho garantirá que os jovens tenham uma voz ativa nas decisões políticas e sociais que impactam suas vidas, promovendo a inclusão e a participação democrática. Além disso, será um espaço onde eles poderão expressar suas necessidades e aspirações, especialmente os que estão em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

“A criação desses dois conselhos reforça nosso compromisso com o bem-estar de todos os cidadãos, assegurando que o esporte e as políticas voltadas à juventude sejam prioridades na nossa agenda política. Com a participação ativa da comunidade, podemos construir uma cidade mais inclusiva e com mais oportunidades para todos”, concluiu Gilberto Costa.