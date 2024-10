Gilberto Costa parabeniza a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano

O vereador e líder do governo Gilberto Costa (PP) encaminhou ofício à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul (AEASCS), parabenizando a entidade pelos 22 anos de atuação na cidade, no desenvolvimento de projetos que contribuíram para o crescimento urbano e a melhoria da infraestrutura do município.

Gilberto Costa, no requerimento, destacou a importância do trabalho realizado pela associação ao longo de mais de duas décadas. “A AEASCS tem desempenhado um papel fundamental ao oferecer suporte técnico e promover o aperfeiçoamento profissional de engenheiros e arquitetos da nossa cidade”.

“Parabenizo todos os membros da Associação pela dedicação e pelo compromisso com o progresso de nossa cidade. Que os próximos anos sejam de ainda mais realizações e conquistas para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população”, concluiu Gilberto Costa.

O vereador também mencionou o impacto positivo que a AEASCS tem gerado para a comunidade, promovendo eventos que difundem conhecimento técnico e contribuem de forma significativa para o progresso tecnológico em São Caetano do Sul.