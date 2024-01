Gilberto Costa indica gratificação aos servidores da Defesa Civil e criação do turno noturno

O vereador Gilberto Costa protocolou indicação junto à Prefeitura de São Caetano do Sul para que os funcionários da Defesa Civil recebam gratificação, juntamente com a implantação do turno noturno. O objetivo da propositura é valorizar o trabalho dos servidores e também otimizar o atendimento às ocorrências no município.

Na justificativa da indicação, Gilberto Costa enumera os pontos positivos da proposta. “A gratificação aos colaboradores da Defesa Civil pode ser uma maneira eficaz de reconhecer e valorizar o trabalho árduo, contribuindo para aumentar a motivação e o comprometimento da equipe que tanto se dedica no atendimento.”

O parlamentar destaca os benefícios da criação de um turno noturno, juntamente com a união das forças de segurança para a resolução de diversas ocorrências.

“A implementação do turno noturno pode facilitar a coordenação com outras equipes, como os bombeiros, guardas civis e outras de resposta a emergências que operam 24 horas por dia”, disse. “Essas estratégias, que podem contribuir para valorizar e fortalecer a eficácia e a prontidão desse setor vital, asseguram uma resposta eficiente e contínua a situações de emergência e desastres”, complementou Gilberto Costa.