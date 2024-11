Gilberto Costa indica atendimento pediátrico noturno em todas as UBSs de São Caetano

O vereador Gilberto Costa (PP) protocolou uma indicação à Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud) de São Caetano do Sul, sugerindo a realização de estudos para viabilizar o atendimento pediátrico no período noturno em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, dentro do programa Saúde Hora Extra, que atualmente estende o horário de funcionamento em toda a rede.

Na justificativa da indicação, Gilberto Costa destacou a importância da ampliação do atendimento pediátrico no horário estendido, lembrando que muitas famílias têm dificuldades em acessar cuidados médicos durante o horário comercial, devido a compromissos de trabalho e outras responsabilidades. “A inclusão do atendimento pediátrico no horário estendido permitirá que pais e responsáveis possam levar seus filhos ao médico fora dos horários comuns, quando mais necessitam.”

O parlamentar também ressaltou os benefícios dessa ampliação para o sistema de saúde, observando que as UBSs, ao oferecerem atendimento mais amplo, podem ajudar a diminuir a pressão sobre os hospitais e serviços de emergência. “Além de proporcionar uma alternativa mais rápida e menos sobrecarregada, essa ampliação reduzirá o tempo de espera nas unidades de pronto atendimento e melhorará a qualidade do serviço, permitindo um atendimento mais focado e eficaz nos casos mais graves.”

Gilberto Costa enfatizou ainda que o atendimento pediátrico nas UBSs no período noturno contribuiria para a prevenção e o acompanhamento contínuo da saúde infantil, possibilitando a realização de vacinas e outros cuidados essenciais para o desenvolvimento saudável das crianças. “Essa medida garantiria mais flexibilidade e acesso, promovendo uma saúde integral e mais acessível às famílias”, finalizou o vereador.