Gilberto Costa indica arborização dos playgrounds de parques e escolas

O vereador Gilberto Costa encaminhou indicação para que a Prefeitura de São Caetano do Sul promova a arborização dos playgrounds em todos os parques e escolas do munícipio. O objetivo da propositura é proporcionar melhores condições para a segurança e o conforto durante as atividades ao ar livre.

“Em alguns parques e algumas escolas os brinquedos ficam expostos ao sol, impedindo muitas vezes que as crianças tenham acesso aos locais. A arborização dos playgrounds nos ambientes oferece uma série de benefícios, que vão além do aspecto estético, criando um ambiente mais tranquilo. Isso favorecerá o bem-estar emocional das crianças e dos acompanhantes”, justifica Gilberto Costa na indicação.

O parlamentar ressalta a importância da arborização para o desenvolvimento das crianças e também para as questões ambientais. “Árvores e espaços verdes ao redor do playground incentivam as crianças a se envolverem em atividades físicas ao ar livre. As árvores desempenham um papel vital na melhoria da qualidade do ar, contribuindo para um ambiente mais saudável para as crianças que brincam no local”, complementa.