Gilberto Costa indica ação da GCM contra atuação de flanelinhas

O vereador Gilberto Costa (PP) protocolou indicação junto à Secretaria Municipal de Segurança (Seseg) para que a Guarda Civil Municipal (GCM) realize ações contra a atuação de “flanelinhas” no entorno de eventos públicos em São Caetano do Sul.

Na justificativa da indicação, Gilberto Costa ressaltou a importância da medida para a segurança e o bem-estar das pessoas que frequentam esses eventos.

“A presença de agentes de segurança é essencial para garantir a proteção do público, reduzindo a ocorrência de conflitos e abordagens indesejadas por flanelinhas e outros indivíduos. Isso cria um ambiente mais seguro e agradável, onde as pessoas podem aproveitar as atrações sem preocupações.”

“O trabalho das nossas forças de segurança é fundamental para coibir práticas ilegais, garantindo que os espaços utilizados sejam preservados e respeitados. Isso não apenas protege os bens públicos, mas também valoriza a cultura local, demostrando que a cidade se importa com o seu patrimônio”, complementou Gilberto Costa.

Segundo o vereador, a atuação da GCM contribui para aumentar a confiança do público nos eventos, sendo indispensável para garantir que a cultura floresça de maneira saudável e sustentável na cidade.