Gil do Vigor se declara a Beatriz Reis

Na última segunda-feira (18), o renomado economista e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Gil do Vigor, fez uso de suas redes sociais para expressar uma afetuosa declaração à Beatriz Reis, também ex-participante do reality show.

Em sua mensagem, Gilberto declarou: “Minha amiga e irmã que a vida me presenteou. Nossa energia é incrivelmente compatível, e quero que saiba o quanto te amo. Já estou com saudades.” A publicação foi acompanhada por uma imagem dos dois juntos, ilustrando a forte amizade que cultivaram.

Gilberto Nogueira, conhecido por sua paixão pelo Big Brother Brasil, acompanhou de perto a participação de Beatriz Reis na edição de 2024 do programa. Após a eliminação dela, Gil manifestou publicamente seu desapontamento, mencionando que usar o bordão “Brasil” no programa pode trazer visibilidade e sucesso nas provas, mas não garante a permanência até a final.

A amizade entre Gil e Beatriz se consolidou fora dos holofotes do reality show, com encontros frequentes que demonstram o carinho mútuo. Recentemente, eles foram vistos em um restaurante onde protagonizaram momentos de descontração e risos, evidenciando a alegria que compartilham quando estão juntos.