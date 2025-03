Gil do Vigor inspira jovens de Recife com Aulão do Vigor

O economista e ex-participante do Big Brother Brasil, Gil do Vigor, organizou um evento educacional destinado a estudantes da rede pública de Recife, visando prepará-los para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. O Aulão do Vigor, realizado em outubro de 2024, atraiu cerca de 600 jovens, dos quais mais de 60 foram aprovados em universidades estaduais e federais.

Apesar de seu notável currículo — que inclui um doutorado pela Universidade da Califórnia e uma atuação como pesquisador na Universidade de Chicago — Gil compartilha que ainda enfrenta a chamada “síndrome do impostor”, um fenômeno psicológico em que indivíduos duvidam de suas capacidades e se sentem como fraudes. Em suas palavras, ele frequentemente se vê questionando sua competência com pensamentos como “não sou capaz” e “deveria sair correndo antes que me envergonhe”.

Em uma reflexão sobre sua trajetória, Gil relembra um episódio marcante durante sua própria prova do Enem, quando quase se autossabotou ao esquecer seu documento de identidade. Sua mãe, percebendo a situação, correu atrás dele para garantir que pudesse participar do exame. “Aprendi que, independentemente da insegurança, é preciso ter coragem para tentar”, afirma.

Aos 33 anos, motivado por sua própria experiência, Gil traçou um plano para apoiar alunos de baixa renda a superar suas inseguranças acadêmicas. Ele criou o canal no YouTube chamado “Matemática do Vigor” e idealizou o Aulão do Vigor, um dia dedicado à revisão intensiva dos conteúdos do Enem. Durante o evento online, Gil incentivou os jovens a persistirem em seus estudos e a não desistirem diante das dificuldades.

Os resultados foram promissores: mais de 60 estudantes conseguiram vagas em universidades públicas no ano seguinte. Gil destacou a importância da educação em sua vida e a influência positiva de sua mãe, Jacira Santanna. “Minha mãe sempre foi uma grande apoiadora dos meus estudos e trabalhou arduamente para me proporcionar todas as condições necessárias”, declarou Gil.

Jacira desempenhou um papel fundamental na organização do Aulão. Com uma equipe dedicada, ela coordenou a divulgação das inscrições, o transporte dos participantes até o local do evento e estabeleceu parcerias com empresas para fornecer materiais escolares e alimentação aos jovens. Emocionada com os resultados obtidos pelos alunos, Jacira expressou seu orgulho: “Ver uma aluna destacando-se em matemática durante o Aulão e posteriormente sendo aprovada foi um momento inesquecível para mim”.

Entre os participantes estava Júlia Ellen, de 18 anos, aprovada na Universidade Federal Rural de Pernambuco no curso de licenciatura em química. Ela compartilhou sua gratidão pela experiência: “O Aulão foi incrível; os professores tornaram as aulas envolventes e despertaram meu interesse até nas matérias mais difíceis”.

Outro aluno, Matheus Satiro, já havia se preparado intensivamente para o Enem antes do Aulão. Ele ressaltou a inspiração que recebeu ao ouvir Gil pessoalmente: “Fui aprovado em ciências econômicas, assim como ele. Ter alguém que vem do mesmo lugar que eu e conseguiu estudar fora é realmente motivador”.

Gil do Vigor continua a incentivar seus alunos a superarem suas inseguranças. Ao compartilhar suas próprias ansiedades sobre a defesa de sua tese na Universidade de Chicago, ele reforça a importância da coragem diante das adversidades. “Minha mãe sempre me disse: ‘filho, foque na jornada e não apenas no resultado’. É isso que estou tentando colocar em prática”, conclui.