Gil do Vigor e Ceci Ribeiro assumem “Bate-Papo com o Eliminado” no BBB 25

Com o início do Big Brother Brasil 25 programado para janeiro, a emissora já começa a divulgar novidades sobre o programa. Gil do Vigor e Ceci Ribeiro foram anunciados como os novos apresentadores do “Bate-Papo com o Eliminado”, segmento transmitido pelo gshow e Globoplay. A notícia foi revelada ao vivo por Ana Maria Braga durante o programa “Mais Você” desta segunda-feira (2).

Gil do Vigor, conhecido por sua marcante participação no BBB 21, retorna agora em uma nova função. O economista, que após o reality show deu início a um PhD nos Estados Unidos e passou a integrar quadros no “Mais Você” e em “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, expressou entusiasmo com seu novo papel. Ele destaca a importância do “Bate-Papo” como um momento crucial para os participantes recém-eliminados e promete se preparar intensamente para atender às expectativas dos telespectadores.

“Este é um momento de grande responsabilidade, pois os espectadores estão ansiosos para ver as reações dos eliminados. Estou me dedicando ao máximo para estar à altura desse desafio”, afirmou Gil, ressaltando também a alegria de dividir a apresentação com Ceci Ribeiro. Ele enalteceu o talento da colega e afirmou estar aberto a aprender com ela.

Inspirado pela abordagem empática de Ana Clara, antiga apresentadora do quadro, Gil busca trazer um equilíbrio entre firmeza e compreensão, reconhecendo o impacto emocional que a eliminação tem sobre os participantes.

Ceci Ribeiro, por sua vez, traz uma vasta experiência na televisão. Após anos no rádio e na TV Integração, afiliada da Globo em Minas Gerais, ela estreou nacionalmente no programa “Bate-papo Estrela da Casa”. Ceci revelou entusiasmo ao saber que faria dupla com Gil do Vigor: “É um privilégio trabalhar ao lado de alguém que leva educação e autenticidade às pessoas.”

A apresentadora confessou que sempre acompanhou o BBB intensamente e considera sua nova posição no programa um sonho realizado. Com compromisso em entregar uma atração à altura das expectativas dos fãs exigentes do reality show, Ceci se prepara para essa nova fase em sua carreira.

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro prometem trazer uma nova dinâmica ao tradicional “Bate-Papo com o Eliminado”, oferecendo aos telespectadores uma visão perspicaz e respeitosa dos desdobramentos pós-eliminação.