Gil do Vigor celebra nova fase como apresentador do Bate-Papo BBB 25

O ex-participante do Big Brother Brasil, Gil do Vigor, compartilhou sua empolgação ao ser anunciado como um dos apresentadores do Bate-Papo BBB 25, em conjunto com Ceci Ribeiro. Durante a edição mais recente do programa Mais Você, conduzido por Ana Maria Braga, Gil revelou seus sentimentos sobre essa nova função.

“Estou explodindo de alegria. Sou apaixonado pelo programa e sempre quis estar ali para acolher os eliminados, oferecendo um pouco de conforto, além de algumas provocações que são típicas da nossa interação”, declarou Gil durante sua participação no quadro Tá Lascado.

Como alguém que já viveu a experiência intensa do reality show, o influenciador entende bem as emoções que os participantes eliminados enfrentam ao deixar a casa. “Aqueles que já passaram pelo programa conhecem a relevância desse momento. Eu também fui eliminado e recordo como é angustiante lidar com todos os pensamentos que surgem nesse instante. É um momento único”, disse ele.

Gil também expressou sua paixão por discutir o programa e enfatizou que essa nova oportunidade permitirá não apenas falar sobre suas experiências, mas também receber os eliminados e o grande vencedor da temporada. “Estou muito ansioso para começar, mal posso esperar para dizer: ‘tô voltando, Brasil!'”, acrescentou.

No entanto, quando questionado sobre a possibilidade de retornar como participante do programa, Gil foi enfático: “Hoje não. Preciso concluir meu PhD; se eu voltar agora, provavelmente seria cancelado [risos]. É algo que causa nervosismo”.

Ceci Ribeiro, que possui uma sólida carreira de 15 anos em programas de entretenimento na TV Integração, afiliada da Globo em Minas Gerais, se junta a Gil no comando do Bate-Papo BBB. A apresentação conjunta promete trazer uma nova dinâmica ao formato e enriquecer a interação com o público e os participantes eliminados.