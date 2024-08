Gica supera críticas e segue em destaque no pagode

Com 22 anos recém completados no último domingo (25), Gica segue construindo seu nome e carreira na música. Há 2 anos, a menina nascida na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, divulgava um projeto despretensioso nas plataformas de música. O trabalho viralizou e a faixa de maior sucesso – LÁGRIMAS VÃO E VEM – chegou esta semana aos 10 milhões de streams no Spotify.

“Estou muito feliz que alcançamos, em uma única música, mais de 10 milhões de streams! Como eu costumo dizer, essa música mudou e ainda muda a minha vida todos os dias. Eu só tenho que agradecer a Deus, a vocês e a NegaBina e o Vagner por acreditarem em mim gravando uma composição deles. Vou ser eternamente grata a essa canção e espero que ela marque a vida de várias pessoas e conquiste vários corações, sempre!”, vibra Gica.

Recentemente Gica divulgou em todas as plataformas de streaming a inédita ‘Cansei de me Aventurar’. Composta por Thiaguinho e Marcelinho TDP e produzida por Leandro Sapucahy, a faixa também contou com um videoclipe que já está com 800 mil visualizações no YouTube, em poucos meses de lançamento: https://youtu.be/jx2IUt-9u_4?si=1cKNXhNF0F7PUpvM

“Essa música veio até mim pelo Leandro Sapucahy, que foi quem me produziu nessa faixa. Na verdade, ela caiu no meu colo e me apaixonei de primeira assim que a ouvi. Por eu ter o Thiaguinho como referência na minha vida, eu me conectei muito com essa composição que ele assina em parceria com o Marcelinho TDP. Eu não escondo de ninguém o quanto sou fã do Thiaguinho e é incrível gravar uma de suas criações. Mais incrível ainda é saber que ele curtiu a interpretação, a produção e toda a vibe que demos para a faixa. Espero que ele goste do resultado e saiba como me sinto honrada por ter tido essa oportunidade”, conta Gica

Gica se apaixonou pelo pagode por influência do seu pai que era um grande admirador dos grupos Só Pra Contrariar e Exaltasamba. Através da Escola de Música da Rocinha, projeto social destinado a crianças e jovens da comunidade, aprendeu a tocar pandeiro aos 6 anos de idade. Aos 11 entrou nas aulas de cavaco, aos 12 aprendeu violão e, em seguida, percussão. Multi-instrumentista e compositora, iniciou sua jornada à frente do microfone aos 19 anos.

Em 2022 mudou-se para São Paulo em busca de novas oportunidades e em setembro lançou o PAGODE DA GICA, com um repertorio que revisitava grandes hits do pagode. Até então, ela era um nome desconhecido no mercado e estava prestes a iniciar uma carreira na música. Com poucos recursos e gravado com um celular no Jardim Iporanga, Grajaú, em São Paulo, o projeto viralizou e seu nome começou a pipocar no mercado.

O sucesso foi tanto que meses após a divulgação, em março de 2023, Gica gravou a Pagode da Gica 2, desta vez, na comunidade em que nasceu e foi criada, a Rocinha, com o mesmo DNA do primeiro projeto. Os vídeos das duas edições alcançaram milhões de visualizações e a faixa “Lágrimas Vão e Vem” chegou a ser compartilhada pelo jogador Neymar Jr. e Richarlison, impulsionando ainda mais o sucesso do trabalho.

Desde então, ela segue divulgando seus projetos musicais nas plataformas de streaming, viaja por todo o Brasil com seus shows, criou a label ‘Pagode da Gica’ e entrou para o time de artistas que gerenciam a própria carreira.

Há dois anos Gica jamais adivinharia o futuro que a esperava. Ela coleciona números impressionantes para uma artista em início de carreira e da cena independente. São mais de 1.4 milhões de seguidores no Instagram, mais de 100 milhões de plays, uma agenda com uma média de 30 shows ao mês, mais de 68 milhões de visualizações no YouTube e parcerias com grandes nomes da música como Vitinho, Kamisa 10, Mc IG, Doce Encontro, Grupo Presença, Gaab, Thais Macedo, Lukinhas, MC Daniel, MC Ryan SP, Eliana de Lima, Vou Pro Sereno, Thales Lessa, Ana Feer, Andreassi, Darlan, dentre outros.