Gica conclui divulgação do projeto Gica na Laje

Nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, Gica conclui a divulgação do seu novo projeto – Giga Na laje – com o lançamento das últimas faixas do repertório. “Quem Ama Cuida”, “Amigos que se Beijam/Respira” e “Mais e Mais/Ponto Final” se unem a “Duas Opções”, “Ascendente/Inigualável Paixão”, “Paga de Páh”, “Paixão Verdadeira/Chora” e “Pensa/Com Humildade”, completando o álbum.

Ao todo foram registradas em áudio e vídeo 8 faixas entre inéditas e regravações de grandes sucessos de Thiaguinho, Rodriguinho, Vinícius Sudário, Gustavo Lins e dos grupos Jeito Moleque, Turma do Pagode, Samprazer, Doce Encontro, Pirraça e Samba de Dom, dentre outros.

“Para este trabalho, como gravamos em uma laje, escolhemos músicas animadas, que eu já curtia, mas um pouco diferentes do que eu estava acostumada a gravar. Trouxemos para o repertório canções mais antigas e que foram grandes sucessos. Acho importante representar e relembrar essas músicas para a minha geração”, fala Gica.

Gravado sob uma atmosfera intimista no final de outubro de 2024, no Jardim Ângela, em São Paulo, Gica Na Laje conta com a parceria mais do que especial de Rodriguinho que, além de assinar a produção musical, participa do projeto tocando baixo.

“Gosto muito de gravar audiovisuais em cenários que representam o local em que nasci e fui criada. Inclusive, esse nome foi sugerido pelo Rodriguinho, e tem tudo a ver com esse pagode mais descontraído, que é a minha cara. Aliás, foi incrível trabalhar com o Rodriguinho, ele me ensinou muita coisa. Eu já conhecia o trabalho dele como produtor e quero sempre estar cercada de pessoas que possam somar na minha carreira”.

Nascida e criada na Rocinha, no Rio de Janeiro, Gica se apaixonou pelo pagode por influência do seu pai que era um grande admirador dos grupos Só Pra Contrariar e Exaltasamba. Através da Escola de Música da Rocinha, projeto social destinado a crianças e jovens da comunidade, aprendeu a tocar pandeiro aos 6 anos de idade. Aos 11 entrou nas aulas de cavaco, aos 12 aprendeu violão e, em seguida, percussão. Multi-instrumentista e compositora, iniciou sua caminhada artística em 2022, quando mudou-se para São Paulo e se tornou uma sensação do pagode.

Gica na Laje

1 – Paga de Páh (Brunno Gabryel/Rodrigo Oliveira/Lary)

2 – Paixão Verdadeira/Chora (Paixão Verdadeira: Alexandre Santos Passos – Chora: Alexandre Santos Passos/Andre de Lucena Feitosa)

3 – Pensa/Com Humildade (Pensa: Alex Theodoro Ferreira/Gustavo Lins/Délcio Luiz – Com Humildade: Gustavo Lins/Umberto Tavares)

4 – Duas Opções (Nicolas Teodoro Neto)

5 – Ascendente/Inigualável Paixão (Tiago Alexandre e Marcelinho TDP / Adilson Bispo e Jose Roberto Chapelen)

6 – Quem Ama Cuida (Vanessa Evelyn / Zezito Doceiro)

7 – Amigos Que Se Beijam/Respira (Todyn Cavaco / Jorge Maycon / Philipe Pancadinha / Leandro Luna / Milthinho)

8 – Mais e Mais/Ponto Final (Rodriguinho / Thiaguinho)