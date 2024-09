Giana supera marcas impressionantes com novo single “Me Deixa Viver”

Giana Althaus, agora conhecida artisticamente como Giana, comemora a nova fase de sua carreira, agora no pop, que teve início com o lançamento do single “Me Deixa Viver” na última semana. A música, que combina elementos de pop, R&B e blues, já ultrapassou 100 mil plays no Spotify e 200 mil visualizações na plataforma de vídeos.

Produzida por Matheus Stiirmer e com a participação do coral One Service, “Me Deixa Viver” destaca a voz potente de Giana e sua habilidade em criar uma atmosfera única, refletindo temas de liberdade e autoafirmação. Após o lançamento, dentre inúmeros elogios que recebeu, Giana foi seguida no Instagram pelo astro colombiano J Balvin.

Com 24 anos e uma carreira em ascensão, Giana já conquistou reconhecimento em grandes eventos e nas redes sociais. “Me Deixa Viver” é apenas o começo de uma série de lançamentos prometidos para os próximos meses, prometendo uma diversidade de músicas que vão do pop dançante ao introspectivo, e refletindo a jornada pessoal e musical da artista.