Giana participa do Domingão com Huck ao lado de Ana Castela e Gustavo Mioto

A cantora e compositora Giana Althaus marcou presença no Domingão com Huck, ao lado de Ana Castela e Gustavo Mioto, em um encontro surpresa que foi ao ar no domingo (24) na TV Globo. Ao lado do pai de Gustavo, Marcos Mioto, Giana cantou “Fogão de Lenha”, sucesso de Chitãozinho & Xororó, emocionando o cantor.

A apresentação gerou inúmeros elogios para Giana nas redes, incluindo da prefeita de sua cidade natal Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt. “Muito orgulho ver alguém que saiu daqui de Ponta Grossa, com tanta dedicação e talento, ganhando espaço no cenário nacional. Parabéns, Giana, por inspirar tantas pessoas”, disse ela.

A participação no programa ocorreu em meio à ascensão do novo single da artista, “fevereiro, 2023.”, que acaba de ultrapassar a marca de meio milhão de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo. Lançada em outubro, a música encantou o público com sua melodia minimalista e intensa, retratando as emoções de um relacionamento à beira do fim. O clipe dirigido por Gabriela Grafolin e Pedro Maciel chamou a atenção pela estética sensível e pela qualidade cinematográfica.

Com apenas 24 anos, Giana já coleciona momentos marcantes na carreira, como apresentações no Rock in Rio e no Festival de Cannes, além do reconhecimento de artistas renomados como Marília Mendonça e Billie Eilish. Multinstrumentista, ela se destaca também por sua autenticidade e conexão com os fãs, que a acompanham fielmente nas redes sociais, onde soma mais de 4 milhões de seguidores.