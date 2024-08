Giana mergulha no pop em primeiro single de sua nova era, “Me Deixa Viver”

Giana Althaus iniciou uma nova fase da sua vida e da sua carreira nesta quinta-feira (29). Agora sob o nome artístico Giana, a cantora divulgou o single “Me Deixa Viver”, já disponível em todas as plataformas de áudio. Este é o primeiro de uma série de lançamentos previstos para os próximos meses, em que Giana mostra toda a sua autenticidade e versatilidade musical. O clipe também já está disponível no canal da multiartista no YouTube.

A faixa, embora predominantemente pop, se destaca pela incorporação de referências de R&B e blues, criando uma atmosfera única em que Giana versa sobre liberdade, busca por independência e autoafirmação. Com produção de Matheus Stiirmer e participação do coral One Service, “Me Deixa Viver” traz uma poderosa combinação entre a voz potente da artista paranaense com uma melodia cativante.

“É o meu primeiro single depois de muito tempo, e tem exatamente o que a galera que me acompanha gosta de ver, priorizei isso”, afirma Giana sobre a escolha do single para inaugurar sua nova era. “Eu sinto que agora é o momento em que posso finalmente mostrar o que vim criando esse tempo todo. Vou poder mostrar minha música, meu estilo e minha verdade, e estou super empolgada”, completa.

Atualmente com 24 anos e mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Giana começou sua trajetória artística ainda na infância em Ponta Grossa, e com o tempo passou a dominar diversos instrumentos como bateria, piano, cajón, guitarra e baixo. A partir de 2020 passou a chamar atenção nas redes sociais com seu talento. Passou por palcos renomados como o Rock in Rio e o Festival de Cannes, e teve seu potencial reconhecido por nomes como Marília Mendonça, Billie Eilish e Teddy Swims.

A artista está ansiosa para mostrar ao mundo tudo o que criou nos últimos anos, e “Me Deixa Viver é apenas o início de uma nova e brilhante jornada. Neste segundo semestre, o público pode esperar uma diversidade de lançamentos que refletem as experiências e emoções da cantora, com músicas que vão do pop dançante ao introspectivo.