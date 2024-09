Giana marca presença no Rock in Rio com ativações de marcas

Giana estará em destaque no Rock in Rio deste ano com uma série de ações e ativações em parceria com marcas renomadas. No dia 14 de setembro, Giana se unirá à KitKat para uma ação exclusiva. No dia 15, será a vez de uma colaboração com o Itaú, e no dia 19, a artista estará presente em ativações com 3 Corações e Hellmann’s. Giana também participa no dia 20 de ações com a Neosaldina e no dia 21 com a CIF.

Além das ativações com marcas, Giana é uma das convidadas especiais do Breakcast, o podcast ao vivo da KitKat em parceria com a Golden Pill, agência de mídia e conteúdo digital do Grupo Flow. O Breakcast será transmitido ao longo de todo o festival e promete trazer muita interatividade e entretenimento ao público, destacando a presença e a carreira em ascensão de Giana.

Aos 24 anos, a artista paranaense está em alta com o lançamento de seu mais novo single, “Me Deixa Viver”, que foi divulgado em agosto e já conquistou quase 200 mil plays no Spotify e mais de 400 mil visualizações no YouTube. A faixa, que combina pop, R&B e blues, destaca a poderosa voz da artista e aborda temas de liberdade e autoafirmação, consolidando ainda mais seu lugar na nova geração de grandes artistas.

Desde que viralizou no TikTok em outubro de 2020, Giana tem atraído a atenção de grandes nomes da música e marcas, abrindo portas para novas oportunidades. Com o apoio de ícones como Marília Mendonça, Billie Eilish e Teddy Swims, Giana está pronta para mostrar ao mundo seu talento e sua verdade.