Giana dá spoiler do single “fevereiro, 2023.”, que será lançado nesta quarta (23)

Giana divulgou nesta segunda-feira (21) um novo trecho de seu mais novo single, “fevereiro, 2023.”, que chega às plataformas digitais nesta quarta-feira (23). Este é o primeiro trecho divulgado com os vocais de Giana, apresentando alguns versos da letra que aborda temas como saudade e angústia, com uma melodia sentimental.

Confira:

Este será o primeiro lançamento de Giana após o single “Me Deixa Viver”, lançado no final de agosto e que marcou o retorno triunfante da artista ao cenário musical. Com mais de um 1,2 milhão de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo, a música expandiu a base de fãs da artista.

Atualmente com 24 anos e mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Giana já passou por palcos renomados como o Rock in Rio e o Festival de Cannes, e teve seu potencial reconhecido por nomes como Marília Mendonça, Billie Eilish e Teddy Swims. A paranaense está ansiosa para mostrar ao mundo tudo o que criou nos últimos anos, e promete continuar tocando o coração de seus ouvintes com suas canções versáteis.