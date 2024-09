Giana comemora lançamento do novo single “Me Deixa Viver” e reúne fãs de surpresa em SP

Giana vive um grandioso momento com seu retorno ao universo da música em nova fase. Após lançar o single “Me Deixa Viver” na última semana, a artista reuniu dezenas de fãs para um encontro anunciado de surpresa, que ocorreu no dia 1º na Marquise do Parque do Ibirapuera. Na ocasião, Giana fez uma performance do novo single exclusiva para o público presente, e também de covers, além de posar para fotos com os tietes.

Uma música pop com elementos do R&B e blues, “Me Deixa Viver” foi recebida com inúmeros elogios nas redes sociais, com destaque para o professor de canto Marcio Guerra, que não poupou elogios para a música e para a paranaense em um vídeo para seus 1,5 milhão de inscritos no YouTube. O clipe oficial de “Me Deixa Viver” já ultrapassa 130 mil views no YouTube, enquanto os reels com o áudio da canção no Instagram passam de 1 milhão de reproduções.

Atualmente com 24 anos e mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Giana já passou por palcos renomados como o Rock in Rio e o Festival de Cannes, e teve seu potencial reconhecido por nomes como Marília Mendonça, Billie Eilish e Teddy Swims. Cantora, compositora e multi-instrumentista, a artista está ansiosa para mostrar ao mundo tudo o que criou nos últimos anos e marca o início de uma nova jornada com “Me Deixa Viver”.