Giana anuncia novo single “Segredo Clichê”

Giana acaba de anunciar seu novo single, “Segredo Clichê”, que será lançado no dia 20 de março. Como parte da divulgação, a cantora tem compartilhado publicações no Instagram mostrando os bastidores do processo criativo da faixa. Nos vídeos, ela aparece em estúdio soltando a voz, acompanhando a mixagem e participando da criação dos arranjos ao lado de seu produtor. Também compartilhou momentos do processo de composição, explorando melodias e harmonias para dar vida à canção. Em um vídeo especial para o Dia dos Fãs, celebrado em 17 de março, surpreendeu ao revelar uma prévia inédita da música, aumentando ainda mais a expectativa do público.

As legendas enigmáticas e cheias de personalidade adicionaram ainda mais mistério à divulgação: “Realmente uma música digna de 007 (risos). Tá vindo aí tá?!Faltam 3 dias para ‘Segredo Clichê’ ” , “Senhores, tô numa era bem suspense com vocês e vou continua, inclusive tem um segredo dentro desse carrossel Tá vindo, tá?!” A resposta dos fãs não poderia ser diferente: empolgação total nos comentários. _”Vem que vem… já arrepiei aqui!”, “Cadê que ainda não roubou meu remédio pra ansiedade, já até sonhei com esse lançamento GIANA!”, “Como você se sente sendo uma GÊNIA?” e “Aguardando!!” foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores ansiosos pelo lançamento.

Marcando mais um passo importante em sua trajetória musical, Giana apresenta “Segredo Clichê”, uma faixa envolvente que mistura a força do pop com a intensidade emocional do blues no piano. A música, que promete transportar o ouvinte para uma atmosfera de desejo e mistério, chega acompanhada de um videoclipe intimista, capturando a entrega sincera da artista.

Com uma carreira em ascensão, Giana vem conquistando espaço no cenário musical brasileiro. Seu último single, “Me Deixa Viver”, ultrapassou a marca de 1 milhão de streams no Spotify, consolidando seu nome entre os novos talentos do pop nacional. A artista, que já foi reconhecida por grandes nomes da indústria e se apresentou em eventos de prestígio como o Rock in Rio e o Festival de Cannes, segue inovando e surpreendendo seu público. “Segredo Clichê” promete reforçar essa trajetória e marcar mais um capítulo importante em sua evolução artística.