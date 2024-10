Giana anuncia lançamento de single “fevereiro, 2023.”

A cantora e compositora paranaense Giana está pronta para apresentar ao mundo seu novo trabalho. O single “fevereiro, 2023.”, que chega às plataformas digitais na próxima quarta-feira (23), mergulha em temas como saudade e angústia, com uma melodia sentimental. “Essa música transborda todos os sentimentos que eu vivi em fevereiro de 2023”, compartilha a artista. “Eu tinha pedido pra me deixar viver, mas eu precisava falar mais algumas coisas que estavam presas na minha garganta.”

A nova faixa chega em meio ao sucesso do single anterior, “Me Deixa Viver”, uma música pop com elementos do R&B e blues que chegou no final de agosto às plataformas e marcou o retorno triunfante de Giana ao cenário musical. Desde o lançamento, a artista conquistou mais de um 1,2 milhão de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo, e continua a expandir sua base de fãs, ocupando as principais playlists de pop no Brasil.

Atualmente com 24 anos e mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Giana começou sua trajetória artística ainda na infância em Ponta Grossa, e com o tempo passou a dominar diversos instrumentos como bateria, piano, cajón, guitarra e baixo. Nos últimos anos, passou por palcos renomados como o Rock in Rio e o Festival de Cannes, e teve seu potencial reconhecido por nomes como Marília Mendonça, Billie Eilish e Teddy Swims.

Com uma trajetória marcada por letras honestas e uma crescente presença nas plataformas digitais, a artista está ansiosa para mostrar ao mundo tudo o que criou nos últimos anos, e promete continuar tocando o coração de seus ouvintes com suas canções versáteis.