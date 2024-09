Giana Althaus emplaca “Me Deixa Viver” com destaque em playlists do Spotify

O single “Me Deixa Viver”, de Giana Althaus, acaba de entrar nas playlists editoriais Pop Brasil e Palco Pop do Spotify, reafirmando o sucesso da jovem promessa do pop brasileiro. Com essa conquista, a artista solidifica ainda mais sua presença em uma crescente no cenário musical. A música, que combina elementos de pop, R&B e blues, chegou a meio milhão de visualizações em seu videoclipe no YouTube.

Giana celebra esse momento de ascensão enquanto participa no Rock in Rio, retornando no próximo final de semana. No festival, a cantora estará envolvida em diversas ativações especiais com grandes marcas, como KitKat, Itaú, 3 Corações e Hellmann’s, além de participações em ações com Neosaldina e CIF.