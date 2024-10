Gian & Giovani se apresentam em Campinas

No próximo dia 18 de outubro, sábado, a dupla sertaneja Gian & Giovani irá se apresentar na Fazenda Churrascada Campinas, a partir das 19h. A casa conhecida como a Disney do Churrasco, famosa na capital paulista, abriu suas portas no interior no primeiro semestre de 2023.

A história dos artistas começou em Franca, no interior de São Paulo. Filhos de Lourdes e Francisco Morais, os irmãos Aparecido, Arnaldo e Marcelo, ainda pequenos tinham como brinquedo preferido um violão, o qual tocavam escondido do pai. Sr. Francisco escondia o instrumento em cima do armário, já que o mesmo era uma preciosidade.

A brincadeira foi ficando séria e logo Sr. Francisco percebeu o talento dos filhos. Já nessa época, Aparecido (Gian) revelou-se autodidata, conseguindo tocar várias músicas só de ouvir uma única vez. Foi quando por volta de 1978 o pai dos mesninos resolveu incentivá-los a formar o primeiro trio infantil da região: o “Sereno, Sereninho e Gaúchinho”. Em pouco tempo os irmãos já estavam fazendo apresentações ao vivo em bares e restaurantes.

Com o passar do tempo, por volta de 1983, Arnaldo acabou deixando o trio por problemas na voz e, com essa mudança, foi preciso criar um novo nome para os cantores que agora formariam uma dupla. Então surgiu o “Gian e Giovani”.

Entre os sucessos estão “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”, “Olha Amor”, “1, 2, 3”, “Eu Busco Uma Estrela”, “Mil Corações”, “O Grande Amor Da Minha Vida (Convite de Casamento)” dentre outras.

Agora, os cantores irão animar a noite dos clientes da Fazenda Churrascada Campinas, localizada no Parque Taquaral. A casa, que funciona em sistema à la carte, tem como especialidade o churrasco defumado e churrasco na parrilla. O cardápio também oferece diversas entradas, pratos, sobremesas, drinks, bebidas não alcoólicas e menu kids.

A Fazenda Churrascada já é famosa pelos shows com artistas renomados na capital, como Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano. O menu é assinado pela consultora e churrasqueira Paula Labaki. Ao entrar no espaço o cliente logo depara com uma boutique de itens à venda, como por exemplo, tábua de carne, boné, carteira e avental. Além disso, também há um açougue no local que serve tanto para take-away quanto viver a experiência de consumo no local. Os pais de crianças ainda contam com Espaço Kids totalmente cortesia.

As vendas são antecipadas e os interessados poderão garantir seu lugar adquirindo uma mesa. Basta clicar neste link. O estacionamento é pago à parte.

Serviço:

Endereço: Av. Almeida Garret, 1700 – Parque Taquaral – Campinas

Instagram: @fazendachurrascadacampinas

Terça a quinta – 12h às 15h e 18h às 22h;

Sexta e Sábado – 12h às 22h;

Domingo – 12h às 16h30.

Ingressos: Clique aqui