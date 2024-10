Gian & Giovani lançam o EP 01 do projeto Lado B

Comemorando 35 anos de carreira, os sertanejos Gian & Giovani colocam no ar a primeira parte do novo projeto “Lado B” – DVD no qual reúnem regravações de grandes sucessos. A novidade, disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 31/11, contempla seis faixas: “Espuma da Cerveja”, “Pra Conhecer uma Mulher”, “Que Raio de Amor é Esse?”, “Dois Corações”, “Tentativas” e a inédita “Sensível” – canção que tem produção musical do maestro Pinocchio. Os videoclipes do EP01 entram no ar no canal oficial da dupla no YouTube na sexta-feira (01/11).

Com direção de vídeo de Flaney Gonzalles, produção musical de Orlando Baron e a participação de músicos como Júnior Melo e Fernando Baron, entre outros, o novo álbum de Gian & Giovani traz o total de 15 faixas e é uma das surpresas dos irmãos anunciaram para a comemoração dos 35 anos da dupla, que é consagrada como uma das maiores de todos os tempos. “É com muita alegria que anunciamos esse lançamento para vocês. Este trabalho está incrível e com uma produção impecável! Corram e ouçam agora na sua plataforma de música favorita”, convidam os sertanejos.

Além do lançamento do EP01 do projeto “Lado B”, Gian & Giovani seguem em alta nas rádios de todo o Brasil com o single “Mensagem Errada” e com a agenda de shows a todo o vapor pelos quatro cantos do país. Em novembro, os irmãos de Franca, que são empresariados pelo escritório Marcinho Costa Music, levam seus grandes sucessos para: Palmas (TO), Cuiabá (MT), Brotas (SP), Divinópolis (MG), Coxim (MS), Rancho Alegre (PR), Barra Bonita (BR), Marília (SP), Xanxerê (SC), São Paulo (SP), Floreal (SP) e cantam em alto mar no Navio da dupla Maiara & Maraisa.

Sobre Gian & Giovani

Gian & Giovani ou Aparecido e Marcelo dos Reis Morais. Quando se fala de música sertaneja de qualidade, sem dúvida, os irmãos nascidos em Franca – SP são referências. Com mais de 30 anos de carreira e mais de 10 milhões de cópias vendidas, eles são donos de uma trajetória vitoriosa marcada por diversos hits que atravessam gerações e permanecem no coração e na memória de muita gente.No repertório, sucessos como “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”, “Olha Amor”, “1, 2, 3 (Um, Dois, Três)”, “Não Vivo Sem Você”, “Eu Busco Uma Estrela”, “O Grande Amor da Minha Vida” (Convite de Casamento), “Dois Corações”, “Tatuagem”, “Quem Será”, “Mil Corações”, entre muitos outros. No total, são 18 álbuns.

Com uma carreira consolidada, os artistas são consagrados como uma das duplas mais importantes do Brasil de todos os tempos e uma das cinco maiores da década de 90 (época em que o romantismo elevou o sertanejo a um novo patamar). Em 2024, seguem viajando pelo Brasil com a turnê de shows e com as apresentações especiais do projeto “Boate Azul”, este em parceria com Edson & Hudson. O ano marca também as comemorações aos 35 anos da dupla e a realização de músicas e trabalhos inéditos.

Para saber mais, acompanhe nas redes sociais:

@gianegiovanioficial