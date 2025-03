Getúlio Filho propõe WhatsApp para agendamentos e consultas em São Caetano

O vereador Getúlio Filho (União Brasil) protocolou uma indicação junto à Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud) sugerindo a criação de uma linha telefônica com WhatsApp para o Centro de Prevenção e Assistência às Doenças Infecciosas (CEPADI), localizado no bairro Fundação.

A proposta visa facilitar o agendamento de consultas, o acompanhamento de tratamentos e o acesso a informações básicas sobre os serviços oferecidos pela unidade. “O WhatsApp é um canal prático e eficiente, amplamente utilizado pela população. Com essa ferramenta, os pacientes poderão marcar consultas, receber alertas sobre exames e tirar dúvidas de forma rápida, sem precisar se deslocar até o local”, justificou o parlamentar.

Segundo o vereador, a medida contribuiria para a redução de filas, a melhoria na comunicação entre os profissionais da saúde e os usuários, além de tornar o atendimento mais humanizado. “Por meio de mensagens, também seria possível enviar lembretes sobre atendimentos e compartilhar orientações preventivas, promovendo uma gestão mais eficiente e próxima das necessidades da população”, explicou Getúlio.

A proposta ainda destaca que o uso do WhatsApp pode criar um canal direto e mais acolhedor entre a equipe do CEPADI e os pacientes, facilitando o retorno e o acompanhamento dos casos em tratamento. “A tecnologia deve estar a serviço do cidadão, tornando os serviços públicos mais acessíveis e eficazes. Essa é uma medida simples, mas com grande potencial de impacto na vida das pessoas”, concluiu o vereador.