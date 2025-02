Germán Cano brilha no início de 2025 e renova contrato com Fluminense

O atacante argentino Germán Cano, destaque do Fluminense, teve um início de temporada excepcional em 2025, marcando quatro gols em apenas cinco partidas. Após um desempenho irregular no ano anterior, onde enfrentou desafios e ficou distante do seu potencial máximo, Cano voltou a mostrar sua eficácia diante das redes adversárias.

Renovação e confiança do Fluminense

No dia 6 de janeiro, o Fluminense anunciou a renovação do contrato do jogador, que agora está vinculado ao clube até dezembro de 2026. Este compromisso é um reflexo da confiança depositada pelo Tricolor em seu artilheiro, que já contabiliza 95 gols com a camisa do clube em 178 jogos, se aproximando rapidamente da marca centenária.

A recuperação de Cano após 2024

O atacante fez história em sua primeira temporada no Brasil, em 2022, ao anotar 44 gols. Contudo, no mesmo período de cinco partidas no ano passado, ele conseguiu marcar apenas uma vez. Em 2023, Cano teve um desempenho notável com o título da Libertadores e registrou três gols contra o Audax-RJ até o quinto jogo, totalizando 40 gols ao final da temporada.

Em 2024, as coisas não foram tão favoráveis para Cano. Ele somou apenas dois gols nas cinco primeiras rodadas e terminou o ano com um total de sete gols, devido a lesões que o mantiveram afastado dos gramados por um tempo considerável. Contudo, o atacante parece ter recuperado sua forma e confiança nesta nova temporada.

Neste sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), Cano terá a oportunidade de enfrentar seu maior algoz até agora: o Flamengo, time contra o qual já marcou sete gols em confrontos anteriores. O clássico carioca promete ser uma chance para o jogador continuar sua trajetória de sucesso e contribuir ainda mais para as aspirações do Fluminense nesta temporada.