‘Gerente’ do tráfico é preso após polícia encontrar ‘laboratório’ de drogas na Baixada Santista

A Polícia Civil encontrou um “laboratório” de drogas na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, na segunda-feira (11). Um homem de 29 anos, suspeito de atuar como o “gerente” do tráfico na Baixada Santista, foi preso em flagrante.

A ação aconteceu após uma investigação minuciosa com diversas diligências e trabalho de campo para identificar o responsável pela distribuição de entorpecentes na região. Segundo as apurações, o suspeito faz parte de uma organização criminosa e foi designado para exercer a função de “gerente” para facilitar a distribuição da substância, bem como fornecer insumos para demais traficantes que atuam nas cidades litorâneas. Ele teria assumido o “cargo” após a prisão de outro criminoso que chefiava o bando anteriormente.

Com a descoberta, os investigadores conseguiram mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em três endereços relacionados ao suspeito. Encontrado logo no primeiro local vistoriado, o homem acompanhou os policiais no cumprimento dos demais mandados.

No bairro São Vicente, as equipes encontraram em um imóvel com mais de 92 quilos de cocaína, divididos em papelotes, porções e baldes, além de cinco frascos de lança-perfume, quase dois quilos de cloridrato de lidocaína, cinco pacotes de carvão ativado, além de insumos utilizados na produção dessas substâncias. O local servia para preparar e armazenar os entorpecentes, que eram distribuídos pela Baixada Santista posteriormente.

Dinheiro, motocicleta, liquidificador, baldes, peneiras, caixas, rolos de fita, pinos, etiquetas, frascos, balanças e cerca de R$ 10,4 mil em espécie também foram apreendidos no local.

O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), onde permaneceu preso por tráfico drogas e organização criminosa.