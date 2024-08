Gerdau abre inscrições para curso gratuito de empreendedorismo em SP

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com inscrições abertas no Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo realizado em parceria com a Agência Besouro. A iniciativa é gratuita e voltada a pessoas com mais de 18 anos e que já possuem um negócio ou tenham o sonho de empreender.

São 35 vagas em cada cidade – Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Guarulhos –, e as aulas serão realizadas de forma presencial. Em Mogi das Cruzes, o curso acontece entre os dias 26 e 30 de agosto. Em São José dos Campos, de 2 a 6 de setembro. E, em Guarulhos, na semana de 9 a 13 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo site até o primeiro dia de cada turma: www.gerdautransforma.com.br

O Gerdau Transforma utiliza a metodologia By Necessity, desenvolvida pela Agência Besouro, que ajuda os empreendedores a tirar seus negócios do papel com zero ou baixo custo em 10 etapas simples. A partir da análise do seu contexto, o aluno passa pela construção do conceito de seu produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros conteúdos. O plano de ação, ao final, detalha, de forma simples e didática, o necessário para geração de renda imediata. Os alunos também contarão com o apoio de consultores especializados em negócios por 90 dias, um período de incubação para que consigam colocar em prática tudo o que aprenderam no curso.

Criado em 2019, o Gerdau Transforma já contou com mais de 20 mil alunos inscritos no programa, impactando mais de 30 mil pessoas e beneficiando mais de 3,5 mil empreendedores de 461 cidades no Brasil e na América Latina que conseguiram abrir seus negócios com a ajuda da mentoria.

Serviço: Curso presencial Gerdau Transforma – Mogi das Cruzes (SP)

Período: 26 a 30 de agosto

Endereço: Gerdau S/A – Av. Engenheiro Miguel Gemma, 1871 – Jardim Armenia, Mogi das Cruzes – SP

Horário: 19h às 22h

Inscrições: www.gerdautransforma.com.br

Serviço: Curso presencial Gerdau Transforma – São José dos Campos (SP)

Período: 2 a 6 de setembro

Endereço: Auditório da Gerdau – Praça Cariri, 303, Chácara Reunidas – São José dos Campos/SP

Horário: 19h às 22h

Inscrições: www.gerdautransforma.com.br

Serviço: Curso presencial Gerdau Transforma – Guarulhos (SP)

Período: 9 a 13 de setembro

Endereço: Associação Cristã de Moços de São Paulo – Rua Crato, 197, Parque Uirapuru – Guarulhos/SP

Horário: 19h às 22h

Inscrições: www.gerdautransforma.com.br