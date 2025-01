Geração Beta: 2025 traz os primeiros representantes do futuro

Você já deve ter ouvido falar em Geração Z, millenials e boomers. Esses nomes são definidos por demógrafos e analistas que estudam a formação e a estruturação da nossa sociedade. Em 2025, essa lista vai aumentar.

Um dos principais especialistas da área, o doutor Mark McCrindle, acaba de anunciar que estamos prestes a presenciar o surgimento de uma nova geração: os Betas. Todos os bebês que nascerem a partir de primeiro de janeiro farão parte desse grupo.

De acordo com McCrindle, até 2035, a Geração Beta deverá representar 16% da população mundial e será responsável por 19% da força de trabalho global.

Eles também serão a primeira geração a entrar no século 22, ou seja, que chegarão vivos além do ano de 2100. E eles viverão em um mundo completamente diferente do nosso.

A geração da IA e da sustentabilidade

McCrindle aponta que os Betas crescerão imersos em avanços tecnológicos e em um ambiente onde a sustentabilidade será um dos principais pilares. A inteligência artificial estará em todos os aspectos da vida cotidiana, desde a educação até o trabalho.

Essa geração será marcada por desafios únicos, mas também por oportunidades sem precedentes, especialmente em termos de inovação e conexão global.

Por que Geração Beta?

Vale destacar que essas características não são uma regra. Podemos encontrar jovens da Geração Z que são viciados em trabalho. Ou boomers que são mais tranquilos e que acham as questões ambientais importantes.

O que os demógrafos fazem é a leitura de uma época. É tentar entender a formação de valores e comportamentos a partir do mundo ao redor.

Uma questão interessante trazida por McCrindle é que já sabemos o nome da próxima geração, além dos Betas. Eles serão os Gamas.

A escolha por esse nome é simples: desde 2010, as gerações seguem a ordem alfabética do alfabeto grego.

“Nós os chamamos de geração Alpha e Beta para significar não apenas novas gerações, mas as primeiras gerações que serão moldadas por um mundo totalmente diferente. É por isso que mudamos para o alfabeto grego, para significar como essas diferentes gerações serão criadas em um novo mundo de integração tecnológica”, explicou o analista.