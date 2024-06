GeoSampa permite localização de endereços por coordenadas geográficas

Para facilitar a busca de um lugar remoto dentro da capital que não apresente nome de rua ou número, permitir o compartilhamento ou fornecer a direção de uma localidade, o Portal GeoSampa, da Prefeitura de São Paulo, desenvolveu uma nova funcionalidade capaz de capturar as coordenadas planas, de latitude e longitude de qualquer local e fornecer a localização precisa.

Como usar a nova funcionalidade

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), responsável pela coordenação do Portal GeoSampa, esclarece que essa nova funcionalidade pode ser acessada por qualquer pessoa e é muito simples.

Ao entrar no Portal GeoSampa acesse a opção “Pesquisar” do lado esquerdo da tela, vá em “Endereço” e preencha, no mínimo, os campos “Tipo” e “Logradouro”, encontre o local no mapa. Agora, clique no ícone “Coordenadas” e uma caixa se abrirá. Nela vai aparecer três itens (Coordenadas planas x e y; Latitude e Longitude; e Latitude e Longitude decimal). Ao escolher a opção “Captura”, no topo dessa caixa, clique em “Iniciar captura” que essas informações serão preenchidas automaticamente. Com essas informações é possível chegar à localização precisa, e elas podem ser conferidas em outras ferramentas de busca na internet.

Caso o usuário tenha um desses três itens oferecidos, é possível fazer o processo inverso, ou seja, entrar na opção “Ir para”, preencher a informação conhecida e clicar em “Ir para coordenadas”.

Cidadania e pertencimento

O Censo 2022 contabilizou, em todo o Brasil, 106 milhões de endereços e outros 3,5 milhões em construção, sendo a maioria deles no Estado de São Paulo (605,2 mil).

A capital paulistana, com 12 milhões de habitantes distribuídos em uma área total de 1.523 km2, é o município mais populoso do país e o que tem o maior número de domicílios (4,9 milhões).

Com a possibilidade de acessar a localidade a partir das coordenadas disponíveis no portal GeoSampa, a Prefeitura de São Paulo cumpre o disposto na Lei nº 18.080/2024, que permite a fixação de placas para a identificação de imóveis que não possuam CodLog (Código de Logradouro) e CEP (Código de Endereçamento Postal).

Conheça o GeoSampa

O Portal GeoSampa disponibiliza informações de aproximadamente 400 camadas relevantes à cidade, como zoneamento, rede de transporte público, patrimônio histórico, escolas e parques. Nele, é possível localizar bibliotecas, museus e teatros, assim como escolas públicas, equipamentos de saúde, hospitais e UBS (Unidade Básica de Saúde), terminais de ônibus e parques. Trata-se de uma ferramenta multifuncional onde também é possível verificar a área do rodízio municipal, locais de risco geológico e fotos aéreas antigas e atuais.

Todos esses dados estão disponíveis para download e seu conteúdo pode ser livremente acessado, utilizado e compartilhado para qualquer finalidade, basta que o usuário cite sua fonte.