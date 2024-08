Georgia W. Alô celebra o legado das divas Etta James e Aretha Franklin no Blue Note Rio

A cantora e compositora Georgia W. Alô sobe ao palco do Blue Note Rio, em Copacabana, para um encontro memorável do soul com o blues entoado pelo protagonismo feminino de duas das maiores vozes de todos os tempos: Etta James e Aretha Franklin. O tributo “Etta, Aretha” acontece no dia 16 de agosto, sexta-feira, às 22h30, com interpretações marcantes de um repertório imortal.

Acompanhada por André Vasconcellos no contrabaixo e na direção musical, Eduardo Farias nos teclados, Cláudio Costa na guitarra e Cassius Theperson na bateria, ela desfilará por clássicos como “I say a little prayer”, “At Last”, “Respect”, “Rock Steady” e “Chain of fools”. A noite ainda contará com as participações especialíssimas das cantoras Sonja e Gottsha.

Sinto-me ligada a elas desde sempre por causa da minha memória afetiva de ouvi-las na sala de estar pela vitrola do meu pai, na minha infância. Além de serem duas gigantes representantes do soul e do blues, também inspiraram várias gerações de cantoras que vieram depois delas. Etta e Aretha participaram da luta pelos direitos civis dos negros americanos e tiveram que enfrentar a indústria musical muito masculina e machista da época. Isso se refletia também no repertório que cantavam. Quando Aretha pede respeito na música “Respect”, por exemplo – conta Georgia.

Soul Woman

A brasiliense Georgia W. Alô é uma legítima “soul woman” que ecoa sua poderosa voz por quase três décadas. O seu início na música foi aos seis anos de idade, na Alemanha, cantando em coros infantis eruditos na escola. De volta ao Brasil, ingressou no Coro Sinfônico da UNB com o qual se apresentou no Carnegie Hall, em Nova Iorque (EUA), abriu o show da cantora de disco americana Gloria Gaynor em Brasília e participou de diversos festivais e projetos musicais no Brasil e no exterior. Dividiu o palco com artistas e músicos renomados como Gerson King Combo, GOG, Alexandre Carlo (Natiruts), Arthur Maia, Thomas Improta, Markus Burger, entre outros.

Influenciada pelas grandes cantoras americanas de soul, blues e jazz, como Aretha Franklin, Chaka Khan, Etta James e Ella Fitzgerald, e reconhecida pela sua extensão vocal, Georgia W. Alô tem em suas interpretações fortes e improvisações a sua marca. A cantora e compositora faz parte do tributo “I’ll be there”, em homenagem a Michael Jackson, e é produtora do tributo “Etta, Aretha”, em homenagem a Etta James e Aretha Franklin, com várias edições realizadas e grande sucesso de público. Georgia W. Alô gravou dois discos de estúdio, um DVD e um single, além de ter inúmeras parcerias em trabalhos de outros artistas.

Ficha técnica:

Voz – Georgia W. Alô

Contrabaixo e direção musical – André Vasconcellos

Teclado – Eduardo Farias

Guitarra – Cláudio Costa

Bateria – Cassius Theperson

Participações especiais – Sonja e Gottsha

Produção executiva – Luciana Moisakis

Assessoria de imprensa – Carlos Pinho

Serviço:

Show “Etta, Aretha: Tributo a Etta James e Aretha Franklin”

Dia e horário: 16 de agosto, sexta-feira, às 22h30

Local: Blue Note Rio – Avenida Atlântica, 1910, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: de R$ 60 a R$ 120, vendas pelo site https://www.eventim.com.br/event/georgia-w-alo-tributo-etta-aretha-blue-note-rio-18851026/

Rede social: https://www.instagram.com/georgiawalo/