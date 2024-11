George Russell surpreende e garante pole no GP de Las Vegas

George Russell conquistou a pole position para o Grande Prêmio de Las Vegas, uma façanha que surpreendeu até mesmo a equipe Mercedes. Tanto ele quanto seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, dominaram os treinos livres e todas as sessões classificatórias, embora ainda paire incerteza sobre a origem desse desempenho excepcional em voltas rápidas. Russell, consciente de que não é considerado o favorito para a corrida que terá início às 3h da madrugada no horário de Brasília, expressou sua surpresa com o ritmo da equipe.

“Definitivamente, não esperávamos ter esse ritmo. Precisamos estudar a fundo o que fez com que estejamos tão rápidos porque tem sido uma grande surpresa”, afirmou Russell. Ele dividirá a primeira fila com Carlos Sainz, da Ferrari, enquanto Pierre Gasly e Charles Leclerc, também da Ferrari, formarão a segunda fila.

Embora a Mercedes ainda não tenha identificado precisamente a fonte dessa vantagem inesperada, há clareza sobre um aspecto técnico crucial: o controle da temperatura dos pneus na pista fria de Las Vegas.

A Mercedes tem conseguido atingir rapidamente a janela ideal de funcionamento dos pneus sem a necessidade de voltas adicionais para aquecimento. Em contrapartida, seus concorrentes enfrentaram dificuldades para alcançar essa condição ideal no início das voltas rápidas, resultando em menor aderência disponível no final do segundo giro.