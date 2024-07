George Henrique & Rodrigo entram para o Top 100 do Spotify Brasil com “Seu Oposto”

A dupla sertaneja George Henrique & Rodrigo emplaca mais um hit entre as músicas mais ouvidas do Brasil no Spotify nesta quinta-feira (18). A música Seu Oposto, parceria com a dupla Henrique e Juliano, que faz parte do segundo DVD “Ouça Com o Coração”, aparece na posição #97 na atualização de hoje, com mais de 230 mil streams em 24 horas e 63 milhões ao todo.

Com um trabalho sólido, “Seu Oposto” reflete a evolução artística e musical dos irmãos. A música que, é uma composição de João Gustavo & Murilo e Leandro R., contou com a produção musical a cargo de Eduardo Pepato e o clipe teve a direção de Catatau (Unic Film).

Já a faixa “Beijo Equivocado”, parceria com Guilherme & Benuto, também aparece no Top 100 Brasil, na posição #92. George Henrique & Rodrigo colecionam sucessos, e com 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1 bilhão de visualizações no YouTube, se destacam como uma das principais duplas sertanejas do país.