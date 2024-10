George Henrique & Rodrigo dominam o Spotify e firmam sucesso no cenário sertanejo

A dupla sertaneja George Henrique & Rodrigo segue conquistando cada vez mais espaço nas plataformas de streaming. Prova disso é o sucesso de suas músicas no Spotify, onde três de seus singles continuam em evidência. “Beijo Equivocado”, parceria com Guilherme & Benuto, está prestes a atingir a marca impressionante de 100 milhões de plays, com 99,5 milhões de execuções até o momento. Além disso, “Seu Oposto”, gravada com Henrique & Juliano e parte do segundo DVD “Ouça Com o Coração”, já acumula 83 milhões de streams e ocupa a 89ª posição no chart nacional do Spotify. Já “Vem Cá Moça” completa o trio de sucessos da dupla no Top 200, na posição 198.

O crescimento contínuo das músicas de George Henrique & Rodrigo no Spotify reflete a evolução artística da dupla, que se destaca cada vez mais no cenário nacional. Com um trabalho sólido e de qualidade, os irmãos têm mostrado maturidade musical, cativando um público fiel e ampliando sua base de fãs a cada lançamento. A dupla já celebra mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de ultrapassar a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube.

O ano de 2024 tem sido marcado por conquistas importantes para George Henrique & Rodrigo, como o sucesso do single “Resquícios”, que alcançou 2 milhões de visualizações no YouTube em apenas cinco dias após o lançamento. Este marco histórico também consolidou a presença da dupla no TOP 200 do Spotify com quatro músicas simultaneamente entre as mais ouvidas do país: “Resquícios”, “Beijo Equivocado”, “Vai Lá Em Casa Hoje” e “Seu Oposto”.

Com uma agenda lotada e uma das presenças mais aguardadas nos maiores festivais e festas de todo o Brasil, George Henrique & Rodrigo continuam levando sua música autêntica e cativante ao público, consolidando-se como uma das principais duplas sertanejas da atualidade.