Gente como a gente: Maurício Manfrini e Danielle Winits reclamam de preços altos em ‘Os Farofeiros 2’

R$ 62,00 por uma coxinha e uma água?! É… O elenco estrelado de “Os Farofeiros 2” também ficou assustado com os preços da lanchonete do posto de gasolina na cena inédita disponível aqui. Danielle Winits, Maurício Manfrini, Cacau Protásio, Aline Campos, Antônio Fragoso e Charles Paraventi estão a caminho de um resort na Bahia quando param para um lanche. Na hora de pagar, descobrem que a conta ficou bem alta. A reação de todos é bem ao jeito Farofeiros de ser: muito barulho, implicâncias mútuas e bagunça. Com estreia no dia 7 de março, a comédia é dirigida por Roberto Santucci, com roteiro de Paulo Cursino. Elisa Pinheiro, Nilton Bicudo e outros nomes conhecidos do público também estão no elenco.

No longa-metragem, Alexandre (Antônio Fragoso) ganha o prêmio de melhor gerente de vendas: uma viagem com tudo pago para a Bahia. Seus planos de férias com a família vão por água abaixo quando ele descobre que os colegas de trabalho Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo) não estão satisfeitos com sua gestão. Para evitar que essa saia justa atrapalhe uma prometida promoção ao cargo de diretor, ele convida os amigos e suas famílias para seguir viagem com ele, sua esposa e seus filhos rumo ao Nordeste.

No entanto, o que era para ser pura diversão acaba se tornando um grande perrengue. Todo o grupo terá seus limites testados ao encarar um hotel caindo aos pedaços, uma praia nada exclusiva e confusões em um parque aquático. E é aí que entram os novos personagens para fazer ainda mais confusão: o bonitão Marquinhos (Marco Pitombo), Darcy, responsável pelo resort (Sulivã Bispo), e Kellen, irmã de Ellen (Mariana Moura).

O diretor do longa, Roberto Santucci, também assinou o primeiro filme, além de outros sucessos da comédia nacional como “De Pernas para o Ar”, “Até Que a Sorte nos Separe” e “Tudo Bem no Natal Que Vem”. “Os Farofeiros 2” é uma produção da Camisa Listrada, com coprodução Globo Filmes, Globoplay, Telecine e Panorama Filmes e distribuição da Downtown Filmes.



Sinopse

Elenco

Cacau Protásio – Jussara

Maurício Manfrini – Lima

Danielle Winits – Renata

Antônio Fragoso – Alexandre

Elisa Pinheiro – Vanete

Charles Paraventi – Rocha

Aline Campos – Ellen

Nilton Bicudo – Diguinho

Marcos Pitombo – Marquinhos

Sulivã Bispo – Darcy

Mariana Moura – Kellen

Ficha técnica

Direção: Roberto Santucci

Roteiro: Paulo Cursino

Produção: André Carreira

Produção executiva: Cacala Carvana e Mariana Cassa

Diretor de Fotografia: Marcelo Brasil

Diretora de Arte: Fabiana Egrejas

Figurino: Reka Koves

Maquiagem: Mari Pin e Luiz Gaia

Coprodução: Panorama Filmes, Globo Filmes, Globoplay e Telecine

Distribuição: Downtown Filmes