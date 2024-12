General Shopping e Outlets do Brasil lança Conexão Oásis

Para proporcionar uma experiência de compras ainda mais completa a seus clientes durante as festas de final de ano, a General Shopping e Outlets do Brasil lança a Conexão Oásis, iniciativa que busca conectar marcas, clientes e comunidade local, criando um espaço de descompressão e relaxamento para os clientes que frequentam os empreendimentos da companhia.

Implementado inicialmente no Outlet Premium Imigrantes, em São Bernardo do Campo, o projeto combina oficinas lúdicas, com atividades físicas e momentos que convidam ao relaxamento de adultos e crianças, com atividades totalmente gratuitas.

Nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de dezembro, aqueles que estiverem no Outlet poderão praticar atividades como Pilates, Jump, funcional, Fit Dance e Funcional Kids ou, ainda, inscrever seus filhos em oficinas de massinha caseira, reciclagem, pintura com dedos e dobraduras, além daquelas com tema natalino.

A viabilização das oficinas e aulas foi possível graças ao apoio de empresas privadas e da prefeitura local,

conforme explica Thiago Braga, diretor de marketing e relacionamento com o varejo da General Shopping e Outlets do Brasil. “Ficamos muito felizes com a receptividade de nossos parceiros, que rapidamente abraçaram a ideia e nos ajudaram a tornar realidade esse projeto. É um trabalho de muitas mãos, que dará excelentes frutos”.

O executivo explica ainda que a iniciativa nasceu do desejo de consolidar os Outlets e shoppings da companhia como centros completos, oferecendo desde boas oportunidades de compras a um espaço seguro para passeios em família e que proporcionem momentos de descanso, aprendizado e cuidado com a saúde.

“Queremos que nossos clientes, ao chegar a um de nossos empreendimentos, possam viver uma experiência completa, que faça bem ao corpo e à mente. E escolhemos justamente esse período de festas para tornar a experiência de comprar presentes ainda mais especial. O objetivo da Conexão Oásis é exatamente este: mostrar que as compras podem, sim, ser um momento de autocuidado”, finaliza.

As atividades do Conexão Oásis estão distribuídas ao longo de boa parte do horário de funcionamento do Outlet Premium Imigrantes. Para participar, é necessário realizar uma inscrição prévia, por este link. Posteriormente, a ação será ampliada a outros empreendimentos da General Shopping e Outlets do Brasil.

A iniciativa foi apoiada por empresas como New Life, Blue Fit (atividade física), ABC Musical (aulas de música), Oficinart (iniciativa da Prefeitura de São Bernardo, para oficinas de jardinagem) e FOM, (puffs para descanso).

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 302.100 mil m2 de ABL, de 16 empreendimentos em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Auto Shopping Internacional, Poli Shopping Guarulhos, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza e Outlet Premium Imigrantes. Os shopping centers da General Shopping e Outlets do Brasil estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets do Brasil também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.