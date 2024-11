General Mills oferece mentoria gratuita para jovens negros

Com o objetivo de transformar a vida de jovens autodeclarados pretos e pardos, a General Mills, em parceria com o Instituto Joule, está com inscrições abertas para a formação de uma turma de mentoria com profissionais da companhia.



Com foco na cidade de Pouso Alegre (MG) e na região da Grande São Paulo (SP), o programa é destinado a pessoas com idades entre 16 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade social, oferecendo capacitação profissional para melhores condições de vida.



Os inscritos terão a oportunidade de ampliar o seu conhecimento com os colaboradores da General Mills, que serão seus mentores no programa. A grande missão dos mentores será orientar e apoiar no desenvolvimento de habilidades profissionais e pessoais, além de ampliar suas redes de contato. A iniciativa vai além da inclusão, valorizando a diversidade e o reconhecimento do potencial de cada jovem como agente de mudança em suas comunidades.



As mentorias abordarão temas como desenvolvimento de carreira, descoberta de propósito, competências emocionais, habilidades técnicas e comportamentais, plano de carreira, gestão do tempo, preparação para entrevistas, entre outros assuntos sobre o mercado de trabalho.



“Acreditamos na equidade racial e o nosso apoio junto ao Instituto Joule tem o objetivo de proporcionar uma chance única para os jovens se conectarem com mentores que compreendem suas realidades e que estão dispostos a investir no seu potencial. Queremos contribuir para a construção de um futuro mais justo e igualitário, em que as pessoas possam brilhar profissionalmente. Internamente, contamos com o comitê Black Champions, voltado para colaboradores autodeclarados pretos e pardos, reforçando nosso compromisso com a diversidade e a inclusão”, afirma Marcel Oliveira, Líder do Comitê Racial Black Champions da General Mills Brasil.



Em parceria com o Instituto Joule, a General Mills também patrocinou a última edição do Joule Black Mentoring, que beneficiou mais de 80 pessoas negras diretamente. A maior parte dos beneficiados foi de mulheres periféricas e, como resultado, alcançaram mais acesso a emprego e geração de renda. Além disso, participantes selecionados garantiram a participação no Joule Black Club, um clube de benefícios que disponibiliza cursos gratuitos e vantagens exclusivas para os seus integrantes.



Recentemente o Joule Black Mentoring foi reconhecido pelo Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial e selecionado como um dos cinco melhores programas de voluntariado em OSCs – Organizações da Sociedade Civil – a nível nacional.



A mentoria terá início em dezembro e os interessados em participar do programa poderão se inscrever até o dia 22 de novembro, pelo site. As vagas são limitadas.