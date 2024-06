GCMs de São Caetano do Sul brilham em Competição Nacional de Motohabilidade

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul conquistou ótimo resultado na Competição Nacional de Motohabilidade – Forças de Segurança, disputada na manhã de domingo (16/6), na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo. O evento contou com a participação de diversas corporações policiais e Guardas Civis Municipais de todo o Brasil, destacando-se a brilhante atuação dos representantes da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul.

Os GCMs da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) conquistaram os dois primeiros lugares e um terceiro nas disputas. O GCM de 2ª classe Alexsandro foi um dos grandes vencedores do dia, garantindo o 1º lugar na prova de Equilíbrio e o 3º lugar na prova de Habilidade. O GCM de 2ª classe Kenny também mostrou grande destreza ao alcançar o 1º lugar na prova de Habilidade.

O secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto, parabenizou os GCMs pelas conquistas: “Parabéns a vocês pela disputa e as grandes conquistas. E à GCM como um todo pelos excelentes resultados em várias áreas e serviços.”

Além das competições, o evento foi importante para a integração das Forças de Segurança e a troca de experiências, fortalecendo a colaboração entre diferentes corporações e promovendo o aprimoramento das práticas de segurança pública no país.