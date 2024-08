GCM de Santo André realiza capacitação de agentes de segurança

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André promoveu nesta quinta-feira (15), uma capacitação de agentes públicos da área de segurança para atuarem no enfrentamento e prevenção à violência doméstica. O treinamento aconteceu na sede da GCM de São Caetano do Sul e contou com a participação de 40 guardas da cidade sulsancaetanense.

A capacitação realizada pela GCM abordou questões sobre a violência doméstica contra as mulheres, bem como a correta análise e interpretação de medidas protetivas expedidas pela Justiça.

O encontrou contribuiu ainda para apresentação da vivência da corporação andreense na atuação em ocorrências e para a preservação da vida destas mulheres, além da consolidação de uma rede de apoio.

O treinamento também focou na importância de instalação de programas de monitoramento nas cidades para que o atendimento da GCM em casos de violência doméstica aconteça com maior rapidez. A GCM de Santo André vai prosseguir com seu programa de capacitação para mais profissionais de segurança da cidade e também de outros municípios da região metropolitana.