GCM prende motorista com placa adulterada e captura foragido em São Caetano

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul deteve um homem que conduzia um veículo com emplacamento adulterado e capturou um homem procurado da Justiça na manhã desta quarta-feira (12), no Bairro Santo Antônio.

Uma equipe da GCM realizava rondas preventivas pela Avenida Goiás quando abordou um veículo Chevrolet Montana que apresentava adulteração no sinal identificador de veículo automotor. O motorista havia utilizado fita isolante para adulterar o emplacamento do carro.

Diante da infração, ele foi conduzido à Delegacia Sede, onde foram tomadas as providências da Polícia. O veículo foi apreendido e recolhido ao pátio municipal.

Rotam captura procurado da Justiça

Já a equipe da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) da GCM capturou um homem procurado pela Justiça, após o sistema de inteligência do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) identificar a entrada no município de um veículo Renault Sandero com emplacamento vinculado a um foragido.

A abordagem foi realizada no Bairro Barcelona, onde os GCMs confirmaram que o motorista possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.