GCM prende ex-funcionários por tentativa de homicídio em São Caetano

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul prendeu dois homens por tentativa de homicídio dentro de um comércio localizado no Centro. Ambos são ex-funcionários do comércio e agrediram o proprietário do estabelecimento na tarde de segunda-feira (6/1).

Guardas se deslocaram imediatamente para o local após a corporação ser acionada por populares sobre barulhos de luta corporal, gritos e pedidos de socorro vindos do interior do comércio.

Os agressores, ao perceberem a chegada da GCM, jogaram facões no chão e tentaram fugir, sendo interceptados pelas equipes. Os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia Sede, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

O proprietário do estabelecimento foi encaminhado para o Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin e liberado.

DETENÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS

Em outra ocorrência, um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no final da manhã de terça-feira (7/1), no Bairro Fundação.

Ricardo Quiles/PMSCS

A equipe da ROTAM (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) realizava patrulhamento pela Avenida dos Estados quando avistou um motociclista realizando uma conversão proibida e avançando semáforos vermelhos. Na tentativa da abordagem, apesar do uso de sinais sonoros e luminosos emitidos pelos GCMs, o motociclista tentou escapar.

Após acompanhamento policial, a ROTAM interceptou o indivíduo na Rua Herculano de Freitas, momento em que ele tentou subir na calçada para fugir. Durante a abordagem, foram encontrados 115 papelotes de cocaína e 14 de maconha em uma mochila.

O homem foi encaminhado à Delegacia Sede, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Os entorpecentes apreendidos foram submetidos à perícia criminal, que confirmou a natureza das drogas. Além disso, uma motocicleta utilizada na tentativa de fuga e um aparelho celular também foram apreendidos.