GCM intercepta motocicleta utilizada em roubos no Jardim São Caetano

Mais uma ação de êxito e perfeita integração entre o setor de inteligência do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Caetano do Sul e as Forças de Segurança. Um homem de 32 anos, condutor de uma motocicleta Honda CB 300 preta, que realizava roubos pela cidade, foi detido pela equipe da GCM no Jardim São Caetano.

Por volta das 10h de domingo (1/9), o CGE lançou alerta sobre a entrada na cidade de uma motocicleta Honda CB 300 preta, que vinha sendo monitorada pelo setor de inteligência há mais de um mês, por ser utilizada em roubos pela cidade. Assim que recebeu o alerta, uma equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) passou a buscar a motocicleta, seguindo o monitoramento dos agentes do CGE.

Em determinado momento, na Rua Bell Aliance a motocicleta foi avistada, mas o condutor conseguiu escapar até que colidiu de frente com outra viatura da GCM, que também realizava o apoio na captura. O homem ainda tentou se levantar e fugir a pé, mas foi alcançado pelos guardas municipais.

Durante a busca pessoal foram encontrados com o homem um aparelho celular (avaliado em R$ 2.000,00) e duas alianças (avaliadas em R$ 4.000,00), que haviam sido roubados momentos antes de um casal dentro de um veículo parado na Rua Bell Aliance. Os pertences foram levados à Delegacia Sede, onde foram devolvidos às vítimas, e o homem, que sofreu ferimentos na queda da motocicleta, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Diadema, para procedimentos cirúrgicos devido ao acidente sofrido. Ele permaneceu preso sob escolta policial.