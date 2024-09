GCM e Semasa realizam operação de combate à perturbação do sossego

A Guarda Civil Municipal (GCM) e equipes do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realizaram na noite de sexta-feira (13), uma operação conjunta para o combate à perturbação do sossego e ao barulho em nove bairros da cidade.

As equipes estiveram nos bairros Vila Palmares, Jardim Bom Pastor, Vila Scarpelli, Jardim Santo André, Centreville, Parque João Ramalho, Jardim Rina, Jardim Alzira Franco e região central da cidade.

Além de atender ordens de serviço abertas pela população e reclamações pontuais abertas durante a operação, as equipes percorreram os locais previamente monitorados e que já apresentam histórico de problemas relacionados com a poluição sonora.

Na operação foram apreendidos dois veículos e três motos com pendências administrativas, além de oito autuações e nove advertências aplicadas por som alto. Dois veículos roubados foram recuperados e devolvidos aos proprietários.

Munícipes que são afetados por barulho excessivo em bares, casas noturnas, templos religiosos e escolas de samba podem abrir reclamação no site do Semasa, em www.semasa.sp.gov.br/servicos-ao-usuario/. A recomendação é de que a denúncia, feita de forma sigilosa, ocorra no momento em que acontece o problema.

Perseguição – Ainda na noite de sexta, em patrulhamento pela região da Vila Guiomar, a GCM avistou um motoqueiro em atitude suspeita na Avenida Dom Jorge Marcos Oliveira, e que empreendeu fuga para o Núcleo Tamarutaca ao avistar as equipes da Romo (Rondas com Motocicletas) e ROMU (Rondas Ostensivas Municipais).

Na perseguição o suspeito abandonou a moto e fugiu. Ao realizarem a averiguação da moto, foi constatada que estava com placa clonada e era produto de roubo, e possivelmente utilizada para a prática de roubos na região. No baú da motocicleta foi encontrada grande quantidade de droga e a ocorrência foi encaminhada para a autoridade policial de plantão.