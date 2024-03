GCM e PM de Diadema recolheram 10 motos e 4 carros neste domingo (3)

Visando combater ocorrências de roubos, furtos e perturbações do sossego, priorizando a fiscalização de motocicletas, mas também abordando automóveis e pessoas, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema e o 24º Batalhão da Polícia Militar realizaram na tarde deste domingo, 3/3, mais uma Operação Força Integrada. Desta vez, os bloqueios aconteceram em dois cruzamentos da rua Santa Cruz, no Jardim Canhema.

De acordo com o Comando da GCM de Diadema, os bloqueios de fiscalização sob a responsabilidade de equipes da própria Corporação resultaram no seguinte balanço: 38 pessoas abordadas, oito automóveis vistoriados, quatro automóveis recolhidos, 28 motocicletas vistoriadas e 10 motocicletas recolhidas. Segundo a Guarda, a base legal que fundamentou os 14 recolhimentos foram o CTB – Código de Trânsito Brasileiro e o AIIM – Auto de Infração de Imposição de Multa.

“Nossas ações, por meio da GCM, são sempre preventivas e visam a melhoria da segurança pública que é um direito da população. Além disso, a Prefeitura segue investindo no enfrentamento à criminalidade, mas sempre em parceria e de modo integrado com a PM e a Polícia Civil. Neste final de semana, mais uma vez, a nova Operação Força Integrada foi às ruas para coibir os perturbadores ‘bololos’ de motos, praticados por alguns condutores irresponsáveis, reforçando a fiscalização geral de veículos”, explica o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto, que acompanhou de perto os trabalhos.

A Operação Força Integrada contou também com a participação do secretário adjunto, Antônio Fonseca, do Comandante GCM Mendes e do Capitão PM Modesto.

Apreensão de arma

Nesta segunda-feira, 4/3, por volta das 7h40, na avenida Dr. Ulisses Guimarães, durante ronda de patrulhamento da Operação Ponto Seguro, uma equipe de motociclistas da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema avistou um casal em uma motocicleta Honda XRE com a placa encoberta. Os guardas municipais deram sinal de parada, mas o condutor não obedeceu. Durante a fuga, a garupa jogou uma arma de fogo para dentro de uma residência.

Com o propósito de recuperar o armamento, os Guardas Municipais decidiram abortar a perseguição e localizar o revólver, que foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde a ocorrência foi devidamente registrada.