GCM detém dois suspeitos de uso de drogas próximo ao Mirante São José

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires prendeu dois indivíduos que estavam próximos ao Mirante São José, na Vila Nova Fortuna, e que estavam usando entorpecentes, na noite desta terça-feira (30). Outras quatro pessoas também foram averiguadas, mas foram liberadas na sequência.

Em policiamento preventivo pelas ruas do bairro, a GCM se deparou com dois rapazes próximos a um veículo Voyage, de cor preta, estacionado próximo à entrada do ponto turístico, na Rua Sixto Pelegrinni. Os guardas notaram forte cheiro característico de maconha e realizaram abordagem.

Após revista dos suspeitos, a GCM encontrou uma pochete com diversos utensílio para utilização da droga, além de invólucros com maconha e skunk. A bolsa foi encontrada debaixo do banco do motorista do carro, que pertencia a um dos detidos.

Ambos foram encaminhados ao DP (Departamento de Polícia) de Ribeirão Pires, onde ficaram à disposição da Justiça.