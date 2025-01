GCM de São Caetano prende suspeito de receptação de veículo

Agentes da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas), da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul, e da Polícia Civil prenderam na manhã desta quarta-feira (15/1) por receptação um homem que dirigia um carro roubado, com placa adulterada e que tentou fugir da abordagem no Jardim São Caetano. O apoio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) e a integração das forças de segurança foram fundamentais para a captura do indivíduo.

O CGE havia emitido alerta na terça-feira (14/1) depois da comunicação da Polícia Militar sobre um roubo de veículo ocorrido na Estrada das Lágrimas e a participação de um Celta vermelho na ação criminosa. Esse Celta foi flagrado pelo sistema trafegando por São Caetano na manhã desta quarta-feira e, imediatamente, o serviço de inteligência do CGE identificou que esse automóvel estava envolvido em diversos crimes e, assim, gerou alerta para as forças de segurança.

O suspeito foi abordado por uma viatura da GCM na Estrada das Lágrimas, próximo ao Bosque do Povo, mas decidiu fugir. Teve início uma perseguição e o indivíduo chegou a trafegar pela calçada, quase atingindo uma munícipe e colocando outros pedestres em risco. A perseguição terminou no trecho de São Paulo da Estrada das Lágrimas, com o motorista detido pelos agentes da GCM de São Caetano. Na fuga, ele atingiu um Suzuki Vitara de uma munícipe.

Ao consultar o sistema, os guardas municipais identificaram que a placa do Celta havia sido adulterada, que o veículo tinha sido roubado em outubro e que o homem que dirigia o automóvel possuía diversas passagens por roubo. A ocorrência foi registrada no 26º DP, em São Paulo. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de receptação.