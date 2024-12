GCM de São Caetano prende homem por furto de placas de bronze de cemitério

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano prendeu na sexta-feira (6/12) um homem (32 anos) por furto de placas de bronze no Cemitério São Caetano, no Bairro Santa Paula. O homem, que confessou ter furtado os itens do cemitério, foi conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de furto.

O caso ocorreu por volta das 12h, quando uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) realizava patrulhamento preventivo nas proximidades e os GCMs notaram um homem em atitude suspeita, seguindo em direção ao Complexo Viário Luiz Olinto Tortorello. Ao realizar a abordagem, a busca pessoal e nada ilícito ter sido encontrado com o homem, ao vistoriarem a sacola que ele carregava foram encontradas as placas de bronze.