GCM de São Caetano inicia a Campanha Sangue Azul Marinho

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano lançou na quinta-feira (5/12) a Campanha Sangue Azul Marinho, uma iniciativa que reforça o compromisso com a vida e a solidariedade, promovendo a conscientização sobre a importância da doação de sangue, especialmente num momento em que os estoques do Banco de Sangue estão em alerta máximo crítico.

Em São Caetano, o Núcleo Regional de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma foi quem deu início à campanha Sangue Azul Marinho.

“O sangue doado é essencial para salvar vidas, sendo utilizado em emergências, cirurgias complexas, tratamentos de doenças graves, como câncer, e na recuperação de pessoas que enfrentam sérios desafios de saúde. Com 95 voluntários já confirmados na GCM, queremos ir além e convidar toda a população a abraçar essa causa nobre. Não importa o seu tipo sanguíneo, cada ação é vital para reverter o quadro crítico e garantir que vidas possam ser salvas”, ressaltou o subcomandante da GCM, inspetor-chefe José da Paz de Souza.

A Campanha Sangue Azul Marinho é mais uma oportunidade para fortalecer os laços entre a GCM e a sociedade civil, demonstrando que o papel da corporação vai além da proteção e segurança. É uma expressão do valor humano e do espírito comunitário que define a Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul.

CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO

Ter idade entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido realizada até os 60 anos);

Pesar acima de 50 kg;

Estar em boas condições de saúde e alimentado, com refeições leves (não gordurosas);

Homens podem fazer a cada dois meses (até 4 vezes ao ano) e mulheres a cada três meses (até 3 vezes ao ano).

A doação de sangue pode ser feita no Núcleo de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma, localizado na Rua Maranhão, 685, no Bairro Santa Paula, de segunda a sábado (exceto feriados), das 7h30 às 13h.